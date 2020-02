A Kentucky Fried Chicken, cadeia de frango frito mundialmente famosa, fez uma parceria com a Crocs, criadora de sapatos confortáveis, para apresentar o calçado que vai dar que falar esta primavera - o Kentucky Fried Chicken X Crocs Clogs.

Foram criadas duas versões de edição limitada. A primeira, Kentucky Fried Chicken X Crocs Bucket Clog, é uma versão de vanguarda com plataforma alta que a artista global Me Love Me a Lot (MLMA) estreou enquanto participava em espetáculos durante a maior semana de moda de Nova Iorque a 11 de fevereiro. Em segundo lugar, o Kentucky Fried Chicken X Crocs Classic Clog, uma versão do modelo clássico.

Me Love Me a Lot (MLMA) a usar o modelo Kentucky Fried Chicken X Crocs Bucket Clog durante a semana de moda de Nova Iorque. créditos: Kentucky Fried Chicken X Crocs

Com um padrão realista de frango frito da Kentucky e uma sola que lembra um balde de pipocas às riscas vermelhas e brancas, esta colaboração vai, com certeza, dar que falar. As Crocs também vêm com um acessório removível, a imitar um pedaço de frango, e com cheiro.

Disponível em tamanhos unissexo, as Kentucky Fried Chicken X Crocs estarão disponíveis a partir da primavera de 2020, por cerca de 55 euros (preço aproximado e indicativo).