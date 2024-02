Se acha que é impossível usar Crocs durante o inverno, o novo lançamento da marca norte-americana pretende convencê-lo do contrário e que este calçado tem a capacidade de se adaptar a qualquer altura do ano.

O famoso calçado sintético, conhecido pelos seus orifícios e que em termos de estilo tem dividido opiniões, acaba de ganhar uma nova versão mais quente e mais confortável.

Este novo modelo difere do clássico por o seu interior incorporar um forro em pele sintética felpuda que vai proporcionar mais aconhego e manter os seus pés quentes nos dias mais frios.

O Classic Cozzzy (PVP: 60€), um modelo ao estilo sandália com duas tiras, eo Classic Lined (PVP: 60€), um modelo fechado com a tradicional tira no calcanhar, são as duas opções de interior macio e que estão disponíveis em cores como branco, preto, azul, bordeaux e lilás.

Para além de não esquecer o conforto, estes dois modelos podem ser personalizados à sua maneira com a ajuda dos Jibbitz™, ornamentos divertidos onde pode expressar a sua personalidade.

Descubra esta e outras modelos da Crocs nas lojas físicas ou online JD Sports.