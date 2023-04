Criada especialmente a pensar em todas as mães que pretendem celebrar esta data com os seus filhos, a Prénatal apostou numa mini coleção cápsula de pijamas temáticos Disney.

A Mini Me é uma linha de nightwear que tem como fio condutor as famosas personagens da Disney. Ao todo foram lançadas três pijamas: uma versão para mulher com a mensagem “mommy mouse” e outras para crianças entre os 9-36 meses e 3-10 anos, onde se pode ler as seguintes mensagens “mommy’s very mini mouse” e “mommy’s mini mouse” respetivamente.

Cada um destes conjuntos, composto por t-shirt e calções, é 100% algodão e está disponível em três cores: rosa, branco e cinzento. Os preços fixam-se entre os 14,99€ e os 19,99€.

A nova linha nightwear está disponível numa seleção de lojas Prénatal e online.