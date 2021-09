VAVA x MAMONA é uma colaboração entre a atleta Patrícia Mamona e a VAVA. Esta coleção cápsula de óculos apresenta o modelo CL0016 que incorpora materiais sustentáveis, orgânicos e a mais recente tecnologia de impressão 3D.

O seu design dinâmico e modular permite mudanças de estilo, desde o atlético, passando pela high fashion até uma estética mais vanguardista. A moda torna-se desporto e o desporto torna-se moda.

Juntamente com a sua paixão pela inovação em diferentes áreas, o grande interesse da VAVA pelo corpo em movimento está na origem da nova linha de óculos modulares da marca, que permite ajustar a moldura frontal ao estilo pessoal do utilizador.

As molduras frontais opcionais são facilmente afixadas para proteger os olhos do vento e das partículas. Os suplementos adicionais permitem a personalização total; uma dobradiça que abraça a cabeça melhora a estabilidade durante o exercício.

O CL0016 oferece uma gama de molduras frontais e complementos em diferentes cores – preto, branco, verde, vermelho e amarelo. Esta versatilidade também pode refletir as necessidades e desejos individuais do utilizador – com as lentes intercambiáveis do modelo, pode-se usar os óculos com lentes solares regulares ou como moldura ótica prescrita com um clip-on protetor solar.

VAVA x MAMONA com a armação em branco está disponível numa edição limitada de 100 peças numeradas, enquanto que a opção em preto está disponível numa edição limitada de 200 peças numeradas.

A nova coleção está agora disponível na loja da André Opticas no Chiado, com um intervalo de preços entre 1200€ e 1500€ .