O colagénio é uma substância naturalmente presente no organismo. É o que nos permite ter uma pele firme e sem rugas. No entanto, com o passar do tempo, a produção de colagénio diminui e os primeiros sinais de envelhecimento tornam-se visíveis.

Um dos primeiros sinais de envelhecimento são as rugas de expressão, normalmente localizadas na testa, contorno dos olhos e lábios. Surgem nas dobras da pele, quando os músculos se contraem, e são cada vez mais visíveis com a idade, uma vez que a estrutura de suporte da pele fica mais fraca, criando vincos.

Os péptidos são capazes de ativar a renovação celular e estimular a produção natural de colagénio, laminina e fibronectina (componentes estruturais importantes que mantêm a coesão da pele, oferecendo suporte às necessidades metabólicas da pele para uma aparência mais jovem e saudável).

Mas, afinal, o que é o Péptido-4 Pro-Colagénio?

É uma molécula com 4 aminoácidos que estimula a produção de colagénio e outros componentes da pele, essenciais para manter a sua densidade e alisar as rugas de expressão. É um tetrapéptido biomimético ligado a um lípido para uma maior estabilidade e ótima penetração na pele.

É indicado para quem pretende atenuar as rugas de expressão, pois redensifica a pele e suaviza as rugas.

É um produto vegan, altamente purificado e rigorosamente doseado. Concentrado a 0,5mg/100g, pode ser aplicado de manhã e à noite, antes do hidratante (não misturar), nas zonas com rugas.