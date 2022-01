A Clé de Peau Beauté, marca de luxo de maquilhagem e cuidados para a pele, completa quarenta anos este ano, marcando quatro décadas na procura pelo brilho e maestria atravéso da ciência e da inovação. Este aniversário é a ocasião ideal para comemorar as conquistas e, ao mesmo tempo, apresentar as audaciosas aspirações da marca para o futuro.

Para anunciar o próximo capítulo, a Clé de Peau Beauté apresenta Dakota Fanning, Diana Silvers e Ella Balinska como os novos rostos da marca. Cada uma destas incríveis mulheres personifica atributos do DNA da marca: inteligentes e descomprometidas, enquanto representam uma comunidade global de mulheres que possuem um brilho inato que torna cada uma delas tão extraordinária.

Alinhada com a dedicação da Clé de Peau Beauté em aproveitar o melhor em ciência e inovação, a marca alavancou a tecnologia de ponta para reunir a imprensa de todo o mundo na House of Infinite Radiance – uma casa virtual que apresenta todas as facetas da marca, presentes e futuras.

Na The House of Infinite Radiance, convidados tiveram a oportunidade de conhecer as três novas embaixadoras globais da marca Clé de Peau Beauté pela primeira vez e de visualizar as cobiçadas coleções que serão apresentadas durante o próximo ano, através de pontos de contato interativos e conteúdo personalizado.

"O nosso aniversário de 40 anos é uma ocasião importante para a Clé de Peau Beauté e é a oportunidade ideal para celebrarmos as mulheres que servimos. Acreditamos firmemente que o brilho interior está no centro de todas as mulheres – a marca também reconhece que o verdadeiro brilho é multifacetado e se expressa de muitas maneiras diferentes, cada uma tão bela quanto a outra. Dakota, Diana e Ella são três atrizes que representam verdadeiramente as mulheres atuais, capacitadas, confiantes, conscientes socialmente e sempre a trabalhar para libertar o seu próprio potencial e o potencial das pessoas ao seu redor", disse Mizuki Hashimoto, diretora de marca da Clé de Peau Beauté.

Quando lhe perguntaram o que significava juntar-se à família Clé de Peau Beauté, Dakota Fanning disse: "É uma honra - não apenas ser convidada a representar uma marca de luxo tão distinta, mas também assumir esse papel com mulheres talentosas como Ella e Diana. Sempre fui fã dos produtos da Clé de Peau Beauté e partilho a crença da marca sobre a importância de abraçar e celebrar os seus pontos fortes únicos e individuais."

Diana Silvers acrescentou: "A Clé de Peau Beauté é uma marca com uma história tão rica, e o que realmente ressoa em mim é a sua busca pela excelência. Estão sempre a inovar e evoluir, e eu vi como isso resulta em produtos de qualidade, tendo em mente os pontos fortes individuais das mulheres. A marca construiu esta comunidade global de apoio em torno desta mensagem, e estou realmente entusiasmada para fazer parte desta viagem com Dakota e Ella."

Ella respondeu: "O que realmente me impressiona na marca é que ela defende produtos de alta qualidade e uma missão filantrópica global que capacita as meninas a encontrar a sua voz através da educação. Isso é importante para mim, e tenho orgulho de fazer isso com mulheres excecionais como Dakota e Diana."

As atrizes farão a sua primeira aparição comercial em janeiro de 2022 numa campanha filmada por Cliff Watts. Ao longo de 2022, a Clé de Peau Beauté apresentará novos produtos e coleções para comemorar este ano especial e demonstrar o seu compromisso de sempre em se esforçar pelo máximo brilho e perfeição.