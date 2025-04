Dakota Fanning chamou a atenção com o look que escolheu usar no H&M&LA Music Festival, na quarta-feira, em Los Angeles.

A atriz, de 30 anos, optou por um longo vestido em tons de cinzento, com flores bordadas em prata, decotado e com uma abertura lateral.

O look ficou completo com uma botas pretas (com brilho), tendo deixado os seus longos cabelos soltos. Veja nas imagens da galeria.

