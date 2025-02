Desde pequena que nos habituou à sua presença pública. Dakota Fanning estreou-se nos cinemas aos seis anos, em 2001, no filme 'I Am Sam - A Força do Amor'.

No entanto, este não foi o seu primeiro papel no mundo da representação. Apareceu em projetos televisivos e a primeira interpretação foi na série 'Serviço de Urgência'.

Ao longo destes 31 anos - completados este domingo, dia 23 de fevereiro - foram muitas as produções cinematográficas que somou ao seu currículo, entre elas a saga 'Crepúsculo'. O último filme em que participou foi 'Sweetness in the Belly', de 2019.

De recordar ainda que Dakota é irmã de outra atriz famosa, Elle Fanning, de 26 anos.

Neste dia especial para Dakota Fanning, reunimos na galeria várias imagens que mostram a evolução do estilo da atriz (e o seu crescimento aos olhos públicos).

