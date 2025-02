Drew Barrymore é uma cara muito conhecida do público, pois cresceu à frente das câmaras.

A atriz e apresentadora ficou famosa com apenas sete anos, quando fez parte do filme 'E.T. O Extraterrestre', de 1982.

Durante a vasta carreira, recebeu vários prémios, entre eles um Globo de Ouro e um Emmy.

Hoje, 22 de fevereiro, Drew Barrymore completa 50 anos de vida e, por isso, destacamos imagens na galeria que mostram como cresceu diante do público.

Leia Também: Como Rihanna celebrou o seu aniversário após julgamento de A$AP Rocky