Chegou ao mercado um novo sérum para despertar a luminosidade da pele

"O novo C-VIT 5 LIPOSOMAL SERUM inclui o inovador 5-C Glowing Complex, formulado para despertar todo o potencial da sua pele e redescobrir a sua luminosidade. Com 5 tipos de vitamina C estabilizadas e lipossomadas. Cada um destes derivados aporta à pele propriedades particulares, sendo desta forma possível aproveitar ao máximo todas as potencialidades deste princípio ativo, garantindo a sua estabilidade e segurança", informa a Sesderma em comunicado.

Estes são os 5 tipos de vitamina C estabilizadas e lipossomadas que o produto contém: ascorbil glucósido; ascorbato sódico; ácido etil ascórbico; ascorbil fosfato de magnésio; e ascorbil palmitato fosfato trisódico.

Trata-se de um "sérum antioxidante de tratamento base para todos os tipos de pele que aporta luminosidade extra à pele e ajudar a travar a instalação dos sinais da idade. Promove ainda a elasticidade e flexibilidade da pele com efeito imediato e alongo prazo", acrescenta.

O produto está indicado para "peles fotoenvelhecidas e desvitalizadas, com sinais de cansaço, rugas de expressão, falta de firmeza".

C-VIT 5 Liposomal Sérum / PVPR: 49,95€ (30ml)

Para usar, basta "aplicar umas gotas sobre a pele limpa e seca com massagem suave até absorção completa duas vezes por dia".

O ascorbil glucósido confere a este produto "maior capacidade na promoção da síntese de colagénio (e mais prolongada no tempo) do que a vitamina C pura". Por outro lado, evita a formação de hiperpigmentações, explica a marca. O ascorbato sódico tem uma ação antioxidante e é um estimulante da síntese de colagénio e elastina.

A Sesderma é um laboratório dermatológico Espanhol com mais de 30 anos de experiência. Fundada pelo médico Gabriel Serrano, dermatologista e presidente do grupo Sesderma, centra os seus esforços e dedicação na investigação, desenvolvimento e fabrico de produtos dermocosméticos altamente inovadores.