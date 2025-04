Para assinalar o Dia da Mãe, a MO preparou uma coleção que celebra o vínculo entre mães e filhos. A pensar no conforto, na partilha e na emoção da data, a marca portuguesa lança uma linha de vestuário com detalhes delicados e mensagens cheias de ternura, ideais para surpreender no dia 4 de maio ou simplesmente tornar o momento mais especial.

A campanha “Leve 3, Pague 2 nos Artigos do Dia da Mãe” está disponível entre 23 de abril e 5 de maio, tanto em loja como online, e pretende reforçar o espírito de partilha, tornando mais acessível o gesto de oferecer, ou até de partilhar um look com alguém querido.

Entre as novidades da coleção destacam-se t-shirts e pijamas com frases inspiradas no dia a dia das mães. As peças foram desenhadas para mulheres, meninas e meninos, com modelos que combinam entre si ou funcionam como pequenos gestos de carinho no quotidiano familiar.

Com preços a partir de 5,99 euros, esta linha reafirma o compromisso da marca com propostas acessíveis, práticas e com significado, pensadas para quem valoriza conforto.

A coleção já está disponível nas lojas físicas da MO e na loja online em www.mo-online.com.