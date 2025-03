A moda é uma expressão de identidade e criatividade, sempre em busca de inovação e significados mais profundos. Neste contexto, surge a coleção "Second Best" de Constança Entrudo, uma celebração do segundo lugar numa cultura que a designer define como frequentemente obcecada com o primeiro. Através de uma colaboração com o haistylist Cláudio Pacheco e sua equipa, esta coleção procura redefinir os limites do que pode ser considerado belo e significativo.

Num momento de antevisão da apresentação que acontece esta sexta-feira, 7 de março, na ModaLisboa, Constança e Cláudio partilham uma abordagem de trabalho contínua e aberta a mudanças, onde a troca de referências e ideias ocorre a qualquer hora. Essa mentalidade reflete-se na evolução constante da coleção, que se inspira em competições desportivas, ginástica, e até nos icónicos penteados das miss dos anos 1960 e 1970. Cada elemento é cuidadosamente pensado para adicionar camadas de significado à coleção.

Celebrar o segundo melhor. Fomos espreitar o processo criativo por detrás da apresentação créditos: Carlota Barrento

O processo criativo é intenso, começando com reuniões de brainstorming onde são definidos mood boards e discutidas texturas de tecidos e cabelos. Este ano, a equipa está a explorar novas técnicas artísticas, como o uso de cola epoxy para criar texturas agressivas nos cabelos, um desafio que vai além do uso convencional de gel. A ideia é que cada modelo no desfile tenha um look único, mas todos unidos por uma sinergia comum.

A importância dos cabelos nos desfiles é destacada por Cláudio Pacheco como a "cereja no topo do bolo", completando o look das modelos em conjunto com a maquilhagem e o styling. A cor dos cabelos - uma das novidades de um dos parceiros da ModaLisboa, a L'Óreal Profissionel - foi cuidadosamente testada para criar uma harmonia perfeita com as cores dos tecidos. Esta atenção aos detalhes demonstra o compromisso da equipa em apresentar uma coleção que não só desafia esteticamente, mas que também desperta emoções e inspira sonhos.

O culminar de meses de trabalho árduo é a apresentação final, um momento mágico onde tudo ganha vida. Para Constança Entrudo, estes eventos são mais do que simples desfiles: são ocasiões para fazer as pessoas sonharem, para apresentar visões que transcendem o dia a dia das lojas e mergulham no mundo fascinante da moda. "Second Best" não é apenas sobre moda, é uma reflexão cultural sobre a beleza de não ser o primeiro, mas sim, de ser único.