"High Glitter Boots"

É a mais recente parceria entre a apresentadora do Porto Canal e digital influencer Carina Caldeira e a marca de calçado portuguesa ESC Store. As “High Glitter Boots” estão disponíveis nas lojas físicas e online pelo valor de 150€, sendo o glitter a sua imagem de marca.

“É a terceira vez que colaboramos e a responsabilidade é cada vez maior. Desta vez, apresentamos um modelo um bocadinho diferente, também em tons diferentes, mas mantemos o essencial das peças: a irreverência, cores marcantes e sempre o glitter”, afirma Carina Caldeira.

As peças são produzidas em Portugal e os materiais são também exclusivamente nacionais.

Depois do sucesso alcançado com o lançamento da primeira edição das botas, no último outono, foram lançadas também, no verão deste ano, as sandálias rasas da mesma linha, usando sempre tons de rosa e verde metalizados.

“Depois do duplo sucesso da nossa colaboração com a Carina, não poderíamos ficar por aqui. Estamos bastante confiantes com este novo modelo. De facto, nós enquanto ESC, também já passámos a adotar o glitter na nossa forma de estar”, confessa Flávia Ferreira, da ESC.

Camisolas e casacos de malha

A colaboração com a marca de moda portuguesa Açaí com Granola está disponível desde 20 de outubro. Camisolas e casacos de malha são as peças que fazem parte deste novo lançamento onde a cor é o principal destaque.

“Estou muito feliz por anunciar uma nova parceria com uma marca de moda portuguesa que me é tão querida, a Açaí com Granola. Pela primeira vez, lançamos uma collab para as estações de outono e inverno, e tenho a certeza de que para além de conforto, estas peças fazem a diferença por trazerem mais cor aos dias frios”, adianta Carina Caldeira.

Esta é a terceira vez que trabalham em parceria, sendo esta a primeira vez nesta estação. As peças, disponíveis online e em pontos de venda da marca, com PVP de 110€, e com um preço promocional até 31 de outubro de 89€.

São cinco os modelos da nova colaboração: três casacos e duas camisolas, produzidos em Portugal. As peças têm a pretensão de serem muito versáteis. De acordo com o comunicado divulgado, 50% da energia utilizada na produção das peças provém de painéis solares.

“Desta vez, saímos da caixa e apostamos em moda de inverno, pela primeira vez numa parceria cheia de cor e texturas”, conclui Rita Lencastre, fundadora da Açaí com Granola.