Let's Color The Season foi o nome escolhido para a nova coleção da Cantê que se destaca por marcar um novo capítulo na sua história: o lançamento da sua primeira linha de roupa outono/inverno.

“Estávamos desejosas de poder mostrar a toda a gente esta grande novidade", referem Mariana Delgado e Rita Soares, fundadoras da Cantê, em comunicado sobre esta estreia que foi revelada na semana passada. "Pensámos numa coleção que trouxesse o adn Cantê através das cores e estampas florais, com peças mais elaboradas para usar em momentos casuais ou até mesmo em ocasiões especiais."

Através das suas diferentes propostas de vestuário descontraídas, a marca pretende dar mais cor e vida aos dias cinzentos e chuvosos que caracterizam as estações outono/inverno. A par dos padrões florais, o verde e o roxo são as tonalidades que mais se destacam nesta coleção e podem ser vistas em peças como coletes, calças, jardineiras, camisas acessórios, assim como biquínis e fatos-de-banho.

Para a marca portuguesa, que até agora se dedicava exclusivamente ao segmento de swimwear, este lançamento pretende mostrar a sua versatilidade e que, nas palavras das fundadoras, a Cantê "é uma maneira de ser e estar."

O restaurante Anfíbio, do chef Miguel Rocha Vieira, foi o local escolhido para apresentar esta coleção ao mundo e que com a ajuda da Gamanatura, empresa especializada em têxteis-lar, se vestiu com as diferentes cores e padrões da marca portuguesa.

Com preços entre os 22,90€ e os 145,90€, a coleção Let's Color The Season já está à venda online e nas quatro lojas físicas da marca: no Amoreiras, Chiado, Restelo e NorteShopping.