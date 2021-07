Esta terça-feira, 6 de julho, Camilla Parker Bawles encontrou-se com comerciantes locais em Wales para celebrar o Hay Festival.

Com um visual de verão, a mulher do príncipe Carlos escolheu um elegante vestido azul conjugado com uns brincos em tons de dourado, uns sapatos Chanel nude e uma carteira de luxo da marca Bottega Veneta.

A mala, destaca a revista Hello!, custa, aproximadamente, 2600 euros, e já esgotou.

Veja na galeria as imagens deste visual.

