Já é ponto assente que Maxima da Holanda é um ícone de estilo e um dos membros da monarquia mais admirados do mundo. Esta terça-feira, 6 de julho, a rainha não voltou a desiludir os admiradores com o visual que escolheu para usar numa visita oficial a Berlim, Alemanha, na qual se fez acompanhar pelo marido, o rei Guilherme.

Para a ocasião, Maxima escolheu um vestido midi em tons de creme e com padrão que evidenciou a sua elegância. No entanto, todas as atenções centraram-se na sua capelina de inspiração primaveril.

Note-se que os reis encontram-se na cidade para uma visita de estado que demorará três dias.

Veja a indumentária na galeria.

