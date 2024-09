Aconteceu esta terça-feira, dia 17, as celebrações do Dia do Príncipe, em Haia, na Holanda. Os reis dos Países Baixos, nomeadamente o rei Guilherme e a rainha Máxima, não perderam o evento, uma vez que este também coincide com a abertura do parlamento.

Para a ocasião, a monarca deslumbrou com um impactante vestido de Claes Iversen, que se destacou pelo seu laço mais dramático ao ombro.

A carteira, que combinava na perfeição, era da Dior e as sandálias Aquazzura.

