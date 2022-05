Para a primavera/verão 2022, a Bohemian Swimwear lançou uma coleção que promete agradar os fãs de peças coloridas, com padrões e texturas na hora de ir à praia ou à psicina.

A marca, que esta estação apostou nos tons pastel, fluorescentes ou no famoso padrão vichy, batizou a coleção de AMOR: Alma que dividiu em duas partes a serem lançadas em alturas distintas. A primeira porção, intitulada Alma, foi lançada no final de abril e conta com 24 peças distintas, cujos preços vão dos 65 aos 145 euros. A grande novidade deste ano são os modelos 2 em 1 que podem ser usados como fato de banho ou como biquíni.

Mas esta é uma coleção que contribui para uma causa especial: crianças portadoras de doenças raras. A fundadora da marca, Erica Bettencourt, inspirou-se no seu filho, João, portador da síndrome PACS1, para criar a AMOR: Alma e cujo objetivo é sensibilizar outras famílias para esta temática e dar o seu contributo para uma possível cura. Tal como refere em comunicado, 15% das vendas desta coleção vão reverter para um fundo de investigação norte-americano ligado à Associação Francesa PACS1, que pretende encontrar uma “fórmula” que ajude a inibir os efeitos tóxicos da mutação desta proteína.

A coleção SS22 está disponível online e num corner especial na loja Zilian em Lisboa.