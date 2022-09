No passado domingo, a United Colors of Benetton apresentou a sua nova coleção durante a Semana da Moda de Milão. Esta foi uma noite muito especial uma vez que foi a estreia de Andrea Incontri à frente da direção criativa da marca italiana.

Be Everything (Ser Tudo em português) é o slogan da coleção que, tal como o nome indica, incentiva o consumidor a ser tudo aquilo que quiser. Para a temporada primavera/verão 2023, o designer viu na fruta o seu maior aliado e que é o grande destaque desta coleção, transversal na coleção masculina, feminina e de criança. Sejam em versão maxi ou mini, destacam-se os estampados de cerejas, maçãs e pêras impressos em sweatshirts, camisas, saias, calções, malas ou galochas e que podem ser usados em looks integrais (ou não).

As malhas, as riscas e o color block - que são os grandes pilares da marca italiana - também integraram as propostas para a próxima estação onde se destacam os tecidos como o bouclé, algodão vichy e nylon reciclado. Os looks de pijama, conjuntos para trabalho e casacos de safari cintados forma outro dos destaques do desfile onde foi apresentada uma nova carteira unissexo, a BE.

"Acredito fortemente na capacidade de Andrea, com o seu estilo característico e com toda a sua agilidade, de reposicionar a marca no setor da moda, em linha com o ADN da Benetton: liberdade de expressão, identidade forte, e looks interpretados de uma forma contemporânea. Não é por acaso que o slogan da coleção é Be Everything. Onde o BE (Ser) é um convite a expressar-se com total liberdade”, disse Massimo Renon, CEO do Grupo Benetton, em comunicado.

Ao contrário do esperado, este desfile destacou-se por ter feito algo inédito: ter trocado as habituais passerelles pela loja da marca na Corso Buenos Aires, em Milão. Tal como explica a marca, o objetivo foi chamar "a atenção para o valor icónico que as lojas representam para a empresa."

