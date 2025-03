À semelhança de várias figuras públicas, como por exemplo Rita Ferro Rodrigues, também Nuno Markl não ficou indiferente ao encontro tenso de Zelensky e Donald Trump que aconteceu na Sala Oval da Casa Branca, esta sexta-feira, dia 28.

O comediante e radialista comparou o momento com a sua adolescência. "Vibes das bestas dos bullies da minha escola, vestidos com Benetton, a chagar-me por causa das minhas roupas Maconde", escreveu na legenda da partilha.

Entretanto, num comentário da publicação, sublinhou: "Nunca o Instagram censurou tantos comentários como agora. Estou a destapar dezenas deles, muitos sem sequer palavrões ou insultos, apenas observações críticas articuladas. Mas como são contra o senhor que manda, a Meta já tem os bots todos de plantão".

Entretanto, acrescenta em tom de ironia: "A minha parte favorita é quando aquele calhau do fato azul diz que há muitos americanos que têm um problema com o facto do Zelensky não usar fato. Sim, é isso e o preço dos ovos. Talvez neste momento a roupa do Zelensky tenha escalado para o maior problema do povo americano. Calma, o custo de vida vem logo a seguir".