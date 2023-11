Beevine Elixir, será o elixir da juventude?

Apivita, tradução para “A vida das abelhas”, não esconde ao que vem. Esta marca dermocosmética criada na Grécia a partir daquilo que melhor o universo das abelhas nos pode dar, chega com uma novidade mesmo antes do Natal. E nada mais a lembrar já o espírito da época do que uma embalagem (ou várias) de cor vermelha. Falamos de Beevine Elixir, pensado para peles que começam a ficar mais maduras, entre os 40 e os 55 anos, onde os sinais de envelhecimento começam a meter o pé no acelerador, natural da idade.

Esta novidade é o resultado de sete anos de investigação, que resulta ainda numa nova tecnologia, que foi patenteada a nível mundial. Trata-se do Complexo Propolift, que de acordo com a marca “alia polifenóis de própolis e das vinhas. Esta tecnologia, quando agregada ao colagénio de origem vegetal, vai transformar a pele para uma absorção instantânea e uma eficácia prolongada até oito horas, com um objetivo comum: restaurar o equilíbrio de colagénio I e III, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele, enquanto previne e atenua os sinais de envelhecimento”.

A gama Beevine Elixir é composta por seis referências - sérum, creme antirrugas e refirmante (que existe nas versões ligeiro e rico), creme de noite de efeito lifting, creme de olhos e lábios antirrugas e óleo facial refirmante e reconstituinte - apresenta até 98% de ingredientes de origem natural e embalagens 22% mais leves do que a gama antecessora, a Wine Elixir, com 23% menos de vidro por frasco e com uma tampa 31% mais leve. O packaging reúne ainda entre 90% e 96% de materiais reciclados e é 100% reciclável.

Pode encontrar estes e outros produtos da marca em farmácias, parafarmácias e online.

Acne em peles maduras? Há uma novidade específica para quem tem de lidar com esta condição

A acne é uma condição à qual nos podemos resignar na adolescência, mas a verdade é que não estamos preparados para ter de continuar a lidar com isso numa idade adulta. No entanto, é uma condição que, de acordo com a Bioderma, afeta 62% da população portuguesa. Daí uma das suas novidades mais recentes ser o Sébium Sérum, o primeiro anti-imperfeições e antienvelhecimento da marca. Este não é um problema exclusivo português, como nos indicou o dermatologista Marco Rocha, com prática no Brasil, e que estuda a acne nas mulheres desde 2010, numa apresentação em Lisboa, aquando de uma passagem por Portugal.

créditos: Divulgação

Este sérum, além de ajudar na redução de lesões e marcas causadas pela acne, promete reduzir os poros visíveis ao mesmo tempo que atua nos sinais de envelhecimento da pele, como é o caso das rugas e das linhas finas.

Na sua formulação encontramos “ácido hialurónico (de baixo peso molecular) que hidrata e preenche a pele, ácido salicílico (que afina o grão da pele) e acetil glucosamina que, além de estimular a síntese de ácido hialurónico, promove a renovação celular e previne as marcas da acne”, diz-nos a marca. Um dois em um, uma vez que tem uma ação regeneradora e hidratante.

O Sébium Sérum apresenta uma textura fresca e suave, de rápida absorção, não oleosa nem gordurosa. O PVP é 33,90€ e pode ser encontrado em farmácias e parafarmácias.