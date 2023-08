Beauty News. As novidades de beleza que acabaram de chegar às lojas

Uma nova gama capilar

Depois do regresso aos cuidados capilares em 2022 com a apresentação de um sérum, a Guerlain volta agora com novidades na sua linha Abeille Royale.

créditos: Divulgação

Trata-se de um ritual capilar completo de alta reparação composto por champô Revitalizing & Fortifying Care (PVP 75€), o condicionador Repairing & Replumping Care (PVP 75€) e a máscara Double R Radiance & Repair (PVP 85€). A acompanhar está uma escova capilar de luxo com um design especializado para couro cabeludo e cabelo (PVP 150€), numa parceria com a casa japonesa S-Heart-S.

A rotina combate à acne

A Foreo acaba de lançar aquela que caracteriza ser “a rotina sueca de tratamento da acne”. Este é complementado em três etapas. A marca sugere começar com a utilização da Luna 4 (PVP 348€), para limpeza e preparação da pele para depois se aplicar o Espada BHA+PHA Blemish Solution (PVP 32,90€), uma solução para as manchas, com ácido salicílico na sua composição, e um gel para suavizar e hidratar e por fim o dispositivo Espada (PVP 169€) com luz led para destruir as bactérias causadoras de acne.

créditos: Divulgação

Ainda os cuidados com o sol

A Isdin apresenta ainda para esta estação o novo Fotoprotetor Solar Corporal Bifásico Hydro Lotion SPF 50 (PVP 27,90€). Com Chlorella maris na sua composição, este produto pretende evitar a oxidação da pele.

créditos: Divulgação

A loção óleo-aquosa bifásica Hydro Lotion SPF 50 além de proteger a pele ainda tem uma componente de hidratação.

O regresso antecipado de uma edição especial de Natal

Um dos produtos icónicos da Lush, da edição de Natal chega este ano mais cedo, mais precisamente a partir de 24 de agosto, aos pontos de venda.

créditos: Divulgação

Trata-se do gel de banho Snow Fairy (17€, 275g), conhecido pelo seu aroma doce a algodão doce. Esta edição limitada celebra este ano 18 anos e foi criada por Claire Constantine, filha dos cofundadores e inventores de produtos da Lush, Mark e Mo Constantine. Atualmente Claire é hoje Global Retail Director da marca.

Complementos para a hidratação facial

Em 2023, dois novos produtos juntam-se à gama da Nuxe, rotina essencial Crème Fraîche de beauté. Estamos a falar de “Olhar Flash”, um creme hidratante revitalizador para o contorno de olhos (PVP 19,90€, 50 ml) e o creme rico iluminador hidratante 48h (PVP 31,80€, 50 ml)

De acordo com a marca, estes dois produtos aumentam a luminosidade e hidratação, são biológicos, vegan e formulados com 99% de ingredientes de origem natural.

Gama Completa Crème Fraîche de beauté. créditos: Divulgação

A fórmula do creme de olhos é enriquecida com cafeína vegetal que estimula a microcirculação da pele para reduzir os sinais de fadiga na zona do contorno dos olhos. Já o creme rico contribui para o aumento de luminosidade para a pele normal a seca, com componente de hidratação e nutrição. A fórmula que combina óleo de argão biológico e ativos de células cítricas.