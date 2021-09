A Primark Edit oferece peças de vestuário de qualidade que permanecem intemporais ao longo do tempo. Cada peça foi desenhada para ser o puro fundo do guarda-roupa, em cores neutras e designs elegantes que podem ser facilmente combinados e se adequam a qualquer ocasião.

A nova coleção conta com peças que podem ser combinadas com absolutamente tudo, peças básicas, mas com um plus de sofisticação e com a garantia de não sair de moda. Roupas de caxemira acessíveis, acessórios, agasalhos e até pijamas.

Cada produto desta coleção é a peça de roupa que precisamos no nosso guarda-roupa nesta temporada sim ou sim, desde um fato completo, um sobretudo, a camisa branca perfeita ou um casaco de lã mista.

Um guarda-roupa minimalista e de qualidade que vai valorizar os seus dias com conforto e estilo.

A coleção Primark Edit já está disponível em lojas e os preços variam entre os 7 € e 60 €.