B57 é o nome de um dos novos lançamentos para homem da Dior e que promete conquistar os fãs de calçado desportivo.

Estes ténis, que integraram as propostas masculinas primavera/verão 2024 da marca de luxo, são ideiais para todos aqueles que não abrem mão do conforto no dia a dia e também não dispensam de um toque trendy nos seus looks.

Para este modelo em concreto, Kim Jones decidiu apostar nuns ténis de estilo retro que, nas palavras da marca, são a fusão perfeita entre "elegância e sportswear".

O diretor criativo da linha masculina da Dior Homme apostou ainda em detalhes exclusivos nas laterais, como é o caso das iniciais CD produzidas em jacquard e com o famoso motivo dior oblique.

O modelo B57 da Dior está disponível em seis cores: cinzento, preto, azul, vermelho, bege ou creme.

