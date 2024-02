As noivas de 2024 têm ainda mais motivos para festejar: a Zilian acaba de lançar a sua nova coleção de sapatos criada a pensar em todas as mulheres que vão subir ao altar este ano.

La Valse d´Amour foi o nome escolhido para esta wedding collection onde poderá encontrar nove modelos exclusivos de sapatos capazes de conquistar tantos as noivas mais tradicionais como as modernas.

“Na Zilian reconhecemos a importância dos momentos que ficam para sempre, por isso, criámos uma coleção de sapatos de noiva com o intuito de caminharmos juntas e eternizarmos este momento tão especial”, Madalena Beirão, fundadora da marca, em comunicado.

Confeccionadas em pele e camurça, as opções variam entre sandálias de salto alto, sandálias fechadas ou sapatos rasos com detalhes e pormenores que não vão passar despercebidos. As tonalidades suaves são o foco desta coleção, onde o azul, o lilás e o verde se juntam a cores mais clássicas, como o off-white, o nude e o champanhe metalizado.

É de destacar que todos os modelos incluem uma palmilha de latex de memória e sola em neolite antiderrapante para proporcionar conforto ao longo deste dia tão especial.

Com preços entre os 150 e os 180€, a coleção La Valse d´Amour já está disponível online e na loja física, localizada na Avenida António Augusto de Aguiar, 29D, em Lisboa.