A Augustha é uma marca 100% nacional que surgiu da paixão de Mónica Amaral por sapatos, desde que esta era pequena. O nome da marca apresenta uma curiosidade interessante, visto que provém da anterior denominação dada à cidade de Braga: “Bracara Augusta”, onde Mónica tirou o curso e pela qual ficou apaixonada.

De acordo com a fundadora da marca: “A ligação que criei com a cidade é quase inexplicável: sempre que vou lá sinto uma paz interior e uma vontade enorme de ter algo que me ligue à cidade para sempre. E esta foi a melhor forma que encontrei de criar esse elo: unir a paixão pelos sapatos à paixão que sinto por Braga, indo buscar o antigo nome de Braga para nome da marca de calçado.”

O impacto do nome Augustha é reforçado com o logotipo da marca, um “A” em duplicado, sobreposto, que dá a sensação de pirâmide, topo, força e poder, tudo valores que a Augustha pretende transmitir. A marca foi pensada para mulheres jovens com atitude, personalidade forte, independentes e acima de tudo irreverentes.

Embora seja uma marca de calçado recente com apenas dois anos, já faz parte de uma agência de comunicação na Índia e onde foi possível calçar as principais estrelas de Bollywood e ainda fazer parte de algumas plataformas de comércio online. Paralelamente a isto, o calçado pode também ser visto em apresentadoras de televisão portuguesas.

A Augustha é uma marca associada da APICCAPS e produzida numa das melhores fábricas de calçado a nível nacional, a VANNEL (onde são produzidos os sapatos do designer português, Miguel Vieira).

Fique agora a conhecer algumas das propostas de calçado da marca.