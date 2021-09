Há tempos atrás os ténis eram usados pelas mulheres apenas para situações mais desportivas, mas hoje em dia eles fazem parte do nosso dia a dia e podem ser usados com looks mais descontraídos e outros mais formais. Sabendo coordenar os ténis com o visual podemos conseguir um look que alia conforto ao estilo.

Conheça alguns modelos que pode usar no seu dia a dia em diversas situações: