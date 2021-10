Mocassins: desde os clássicos aos chunky aposte neste calçado trendy

O sapato mais clássico e trendy está de regresso ao outono e se na estação passada o mocassim básico era o must-have da estação, neste ano a sola grossa ganha o destaque.

Mas não se assuste porque o modelo mais básico continua a usar-se e agora não só em preto, mas também em cores mais “out of the box”. Para quem pretender um modelo mais irreverente pode e deve optar por solas mais chunky que combinam na perfeição com saias e vestidos.

Dê uma vista de olhos e inspire-se nestas sugestões de mocassins.