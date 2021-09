trend21: as texanas estão de volta aos seus pés

As texanas ou cowboy boots estão de volta nesta estação e vai ser impossível deixá-las de fora dos seus looks.

Em verão alta ou baixa, estas botas funcionam na perfeição com qualquer look e fazem-na viajar no tempo até à famosa época dos cowboys.

Inspire-se nas sugestões que temos para si e surpreenda tudo e todos com as suas texan boots.