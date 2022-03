Aproveitando as celebrações do Mês da Mulher, a marca de calçado Ambitious lança a sua primeira coleção para mulher. Depois de 14 anos a apostar em coleções masculinas, a marca entra no mercado feminino e promete não deixar ninguém indiferente.

A Ambitious apresenta os novos modelos femininos: BOZZLADY, FREEDOM, SPARK e RHOME. Os designs singulares da marca, acompanhados com materiais de alta qualidade, dão origem a modelos diferenciadores no mercado do calçado.

Os 4 modelos desta coleção mantêm-se fiéis, sem nunca descurar do conforto extra cuja marca já habituou o público, através da sua sola reforçada. A coleção apresenta um leque variado de tons e materiais - desde o modelo clássico com apontamentos de cor, até à irreverência dos tons mais vibrantes com solas chunky.

Uma seleção na qual será fácil encontrar a sapatilha que mais se adequa a cada personalidade, numa proposta perfeita de relação entre preço, design e qualidade.

Esta nova coleção é dedicada a todas as mulheres que não têm receio de percorrer os seus sonhos e ambições - com o apoio das novas sapatilhas Ambitious a cada passo.

Como sinónimo de qualidade premium com produção 100% portuguesa, esta coleção estará disponível na loja online em ambitious-brand.com e em lojas físicas selecionadas em todo o país.