A Alegro Fashion Truck chegou ao Alegro Sintra e traz na bagagem os melhores looks da estação.

Até 17 de outubro fazer compras para renovar o roupeiro vai ser ainda mais fácil e com a possibilidade de ganhar looks completos todos os dias. O Alegro Sintra tem 100 looks para oferecer a todos os clientes.

50€ em compras equivale à oferta de 1 look completo

As tendências da nova estação já invadiram as lojas do Alegro Sintra as peças must have vão estar na Alegro Fashion Truck para inspirar todas as fashionistas, trendsetters e todos os que gostam de ter o estilo atualizado.

Mas a festa da moda não fica por aqui, até 17 de outubro, os 10 primeiros clientes de cada dia, a fazerem compras no Alegro Sintra, no valor mínimo de 50€ e validarem os talões na Alegro Fashion Truck, ganham um look completo, incluindo roupa, calçado e acessórios.

No total, são 9 dias de moda, inspiração e animação. Ninguém fica indiferente a uma renovação e sabe sempre bem levar para casa aquelas peças statement que valorizam a imagem quer seja para uma ocasião especial ou para enriquecer os outftits do dia a dia.

Para ajudar a decidir, a Alegro Fashion Truck vai ter uma exposição de 12 looks, para elas e para eles, preparados por uma Fashion Adviser, com as melhores propostas para a meia estação e já a espreitar o inverno que se avizinha.

A Alegro Fashion Truck está estacionada na Praça Central, localizada no Piso 0, e é paragem obrigatória para todos os que querem ficar das últimas tendências de moda e tentar a sorte de levar uns mimos extra para completar o roupeiro.