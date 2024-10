O Council of Fashion Designers of America realizou a sua cerimónia anual dos CFDA Fashion Awards 2024 no American Museum of Natural History, em Nova Iorque (EUA), na segunda-feira, dia 28 de outubro.

Erykah Badu foi galardoada com o título 'fashion icon', numa cerimónia onde foram ainda premiados nomes como Rachel Scott, Willy Chavarria, Henry Zankov e Raul Lopez, entre outros.

Na cerimónia estiveram presentes nomes sonantes do mundo da moda, mas também do cinema e da música.

Blake Lively, Kylie Jenner, Paris Hilton, Nicole Richie, e Jim Parsons foram algumas das celebridades que estiveram na gala.

