Após surgirem imagens que mostravam Georgina Rodríguez por Nova Iorque, os alarmes, conforme noticia a revista Hello! noticia, soaram.

Há meses que correm rumores de que a namorada de Cristiano Ronaldo tinha sido convidada para a MET Gala, um dos eventos mais importantes do ano.

Ora, conforme garante a publicação, Gio estará, de facto, entre as muitas celebridades da gala - sendo esta a sua estreia.

O evento acontece hoje no Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, com o tema Superfine: Tailoring Black Style ('Impecável: Moldando o Estilo Negro', em tradução livre).

