A Met Gala está aí à porta. O evento, que tem como objetivo angariar fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, vai decorrer já no próximo dia 5 de maio, segunda-feira, em Nova Iorque.

O tema deste ano é o 'Superfine: Tailoring Black Style', que retrata a importância do vestuário para a formação das identidades negras. O 'dress code' é o vestuário masculino e a alfaiataria.

As celebridades mais famosas vão dar asas à imaginação e, antes do evento, recorde connosco alguns dos looks que mais marcaram a passadeira vermelha do evento.

Clique na galeria e veja.

