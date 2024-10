Madeleine White foi uma das personalidades que marcou presença na cerimónia anual dos CFDA Fashion Awards 2024, que aconteceu no American Museum of Natural History, em Nova Iorque (EUA), na segunda-feira, dia 28 de outubro.

Várias foram as celebridades que deslumbraram na passadeira vermelha com looks dos mais conceituados estilistas. Porém, a influencer optou por algo mais pessoal.

Madeleine White escolheu um vestido feito por si especialmente para a ocasião.

A influencer mostrou o look na sua conta de TikTok e, noutro vídeo, publicado pela Up Next, é possível ver alguns planos da criação da peça.

Leia Também: Os melhores looks dos CFDA Fashion Awards