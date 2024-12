Jennifer Lopez deixou todos 'de queixo caído' com o mais recente vídeo publicado na sua conta de Instagram.

A publicação foi feita no domingo, 8 de dezembro, e mostra a cantora em muito boa forma.

Nas imagens, Lopez 'desfila' com um vestido preto de lantejoulas, com um decote acentuado e as costas abertas.

"Believe in yourself [Acredita em ti próprio]", lê-se na legenda da partilha.

"A tua beleza é incomparável", disse um fã. "Oh meu Deus, esse vestido é tudo", escreveu outra seguidora.

