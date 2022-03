A mensagem da nova coleção cápsula da Vintage for a Cause é clara: "não podemos ficar à espera que chova". A campanha de lançamento da cápsula ESSENTIALS 1.1. pretende sensibilizar para a importância de mudança nos nossos hábitos de consumo de água.

Prestes a entrar na estação da primavera, a Vintage for a Cause apresenta uma mini drop de peças confortáveis, 100% upcycling de materiais certificados e ecológicos da @TintexTextiles, com variantes em tons de azul, verde e cru.

São quatro modelos que complementam a coleção Essentials 1.0: uma saia, um t-shirt com decote em V, um hoodie e uma sweat cropped acompanhada de shorts no mesmo tom.

A coleção está a aceitar pre-reservas até dia 27 de março, num modelo de pre-venda que tem também como objetivo promover a alteração de hábitos de consumo, Além disso, na compra de qualquer peça upcycled é oferecido um desodorizante caseiro para diminuir o gasto de água nas lavagens.

Portugal atravessa uma seca severa estrutural e não podemos ficar à espera que chova. Para Helena Antónia, fundadora da marca, a Vintage For a Cause tem desde o seu lançamento em 2013 uma forte componente social e ambiental, que está bem evidente nesta campanha.

"Por cada 500 gramas de tecido reutilizado são poupados cerca de 3000 L de água. Os rios e os solos agradecem e o clima também. O upcycling gera poupança na fase de pré-consumo. Mas a poupança mantém-se na fase de pós-consumo, sempre que decidimos lavar as nossas peças apenas quando necessário. Se por cada lavagem na máquina gastamos até 150L de água, conseguem imaginar quanto podemos poupar se usarmos um desodorizante caseiro para roupa?", partilha Helena Antónia.

Por que #nãoháverdesemazul.