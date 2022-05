O colagénio é a proteína mais abundante no corpo humano. É uma componente fundamental de todos os tecidos conjuntivos, incluindo da pele, cabelo, unhas, músculos, articulações e ossos.

Ter unhas fortes, cabelo sedoso e uma pele radiante e com menos rugas implica ter colagénio em quantidade suficiente no organismo. No caso da pele, o colagénio compõe 70% da mesma, e é por isso que os sinais da idade começam a surgir com o declínio da produção de colagénio.

Este é o segredo de Jennifer Aniston. Esta celebridade de Hollywood aposta no Colagénio Vital Proteins como complemento da sua rotina diária de beleza e bem-estar. O colagénio ajuda-a a cuidar de si de dentro para fora, a sentir-se jovial e pronta para os desafios do dia a dia.

Só em jeito de curiosidade: A produção desta proteína diminui cerca de 2% por ano depois dos 25 anos. Estima-se que aos 40 anos o corpo produza metade do colagénio face aos valores obtidos na adolescência. Se calhar está na hora de fazer algo para inverter estes números, não? É que a redução dos níveis de produção desta proteína provoca, entre outras coisas, a perda de elasticidade e flexibilidade da pele. E ninguém gosta de ter rugas.

Uma solução simples

Os suplementos à base de péptidos de colagénio, como Vital Proteins, podem funcionar como um dos melhores amigos da pele e do organismo e são uma solução prática e muito eficaz. Estes irão acionar a síntese intracelular de novas fibras de colagénio, ou seja, funcionam como mensageiros que dão informação às células para produzir mais colagénio, dando-lhes o essencial para o fazer – os aminoácidos necessários que darão suporte à estrutura da nossa pele, cabelo e unhas.

créditos: Vital Proteins

Uma das vantagens do colagénio Vital Proteins é a sua variedade de sabores (neutros, baunilha, coco e matcha) e a sua facilidade de integração na rotina. Por ser em pó, dissolve-se facilmente em líquidos quentes e frios e pode ser usado em cafés, sumos, smoothies, bolachas, sopa, panquecas, papas de aveia, entre outros.

Essa é, aliás, a estratégia da atriz norte-americana. Todas as manhãs, Jennifer Aniston adiciona colagénio Vital Proteins ao seu café ou batido. É fácil de usar e delicioso!

"A nossa força começa de dentro, portanto eu escolho uma boa nutrição e os suplementos adequados para começar o meu dia", admitiu, recentemente, a celebridade.

Ficou com vontade de experimentar?