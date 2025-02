Cristina Ferreira recorreu a um direto através da sua conta de Instagram para promover mais um lançamento na plataforma Eu Sou Gira.

Power Collagen é o nome do novo produto que se trata de um suplemento alimentar de colagénio.

"'Estás cada vez mais nova'. Já sabem que há sempre uma frase nos nossos produtos que brinca um bocadinho com a situação", disse Cristina Ferreira no início do direto, acrescentando que também ela própria começou a "cuidar de si, da saúde interna e externa" a "partir dos 45" anos.

"É um produto essencial para todos. Permite que a nossa hidratação da pele se mantenha. Mas não é só colagénio, é colagénio hidrolisado, por isso é muito melhor absorvido", explicou.

O Power Collagen é um pó para diluir em água que, de acordo com a apresentadora, "sabe a água com limão" e é para "tomar todos os dias".

A bebida é cor de rosa, tudo por causa da acerola e beterraba, "dois alimentos muito ricos em vitamina C e que permitem que a absorção seja muito melhor".

Segundo Cristina, "vai-se notar mais na pele, nas rugas finas, é essencial para os músculos e articulações" e deve ser "tomado de manhã".

