Prevenir o processo de envelhecimento, eliminar manchas ou afinar e rejuvenescer o rosto são alguns dos cuidados procurados tanto por homens como por mulheres, já sendo possível realizá-los enquanto se navega pela Internet ou se assiste a uma série.

A remodelação ou rejuvenescimento facial corresponde hoje a um dos tratamentos estéticos mais procurados, exatamente pelo melhoramento do contorno do rosto, pela eliminação da gordura localizada, como a tão indesejada papada, ou das manchas faciais e olheiras, sem ser preciso recorrer a procedimentos mais invasivos, com anestesias e cirurgias.

São também cada vez mais as celebridades que já se submeteram a este tipo de procedimentos, recorrendo mais concretamente à tecnologia Evoke da marca InMode, como a protagonista da série Shake It Up, Bella Thorne, a modelo Kourtney Kellar ou os participantes de reality shows Michael Sorrentino e Teresa Giudice.

A Evoke é uma plataforma de remodelação facial inovadora e “hands free”, baseada numa tecnologia não invasiva, que proporciona uma reorganização estrutural dos tecidos faciais e submentonianos.

“A remodelação facial continua a ser o procedimento médico-estético mais procurado pelos pacientes para obterem uma aparência mais jovem sem anestesia, cicatrizes cirúrgicas ou tempo de recuperação. Evoke é a melhor tecnologia médica disponível para dar resposta à procura por tratamentos de remodelação facial”, afirma Javier Gómez, diretor do departamento clínico da InMode Lda em Portugal e Espanha.

Os aplicadores Evoke emitem energia de radiofrequência bipolar para tratamento da região malar, mandibular e submentoniana, que ao incidir diretamente nessas áreas remodela a pele e o tecido subcutâneo, causando uma melhor definição facial.

“Os pacientes podem estar a navegar na Internet, a ler um livro ou a ver televisão enquanto realizam o seu tratamento de remodelação facial”, acrescenta Javier Gómez.

Há atualmente dois dispositivos desta tecnologia: a Evoke Face, um aplicador projetado especificamente para tratar as bochechas e as papadas; e a Evoke Neck, um aplicador destinado à área do pescoço e região submentonianna. Os equipamentos podem ser utilizados com segurança e eficácia em todos os tipos de pele.