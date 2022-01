O Vila do Conde Porto Fashion Outlet (VCPFO) já reabriu as portas da Sérgio Tacchini, a loja de roupa casual e de desporto que é um sucesso internacional e que tem a sua única loja da Europa em nome próprio neste espaço comercial.

Na Sérgio Tacchini do VCPFO encontram-se tanto opções de vestuário, como acessórios e calçado para homem e para mulher.

Destaque para linhas especiais como a Young Line - linha histórica usada por John McEnroe - ou para a parceria com a Rolex Monte Carlo. Uma das grandes estrelas deste novo espaço será a gama de artigos específicos para a prática de padel, como servem de exemplo as raquetes feitas à mão em Portugal, que estarão disponíveis já a partir do início do ano.

A marca, nascida em 1966 pelo medalhado tenista italiano Sérgio Tacchini, define-se pelo seu estilo único com atenção ao detalhe e à cor - foi, aliás, a marca que iniciou a viragem na paleta de cores, num desporto como o ténis, durante muito tempo dominado pelo branco.

Ao longo dos anos, vários foram os atletas de renome como John McEnroe, Pete Sampras ou Martina Navratilova, que se associaram à Sérgio Tacchini. A marca, que deu os primeiros passos no vestuário técnico rapidamente começou a estabelecer-se como marca casual, para o dia a dia.

Em mais de cinco décadas de existência conseguiu tornar-se num ícone da moda urbana, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido.

A loja de 80m2 que agora reabre portas totalmente remodelada, surge num centro também ele alvo de uma recente remodelação. Recorde-se que o Vila do Conde Porto Fashion Outlet sofreu uma intervenção e reorganização do seu espaço. Hoje está mais elegante, convidativo e confortável e conta com novas áreas de lazer e mobiliário de design para uma pausa entre compras.

Ao longo do último ano, e com uma harmonização estética do espaço e do edifício, o VCPFO tem assistido à entrada de novas marcas, entre elas BOSS, Under Armour, The Cosmetics Company by Estée Lauder, Gant, entre outras, num total de 20 novas lojas que se estrearam em 2021 – às quais se somam quatro novos espaços na área da restauração.