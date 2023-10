A coleção não tem título, e isto permite que quem visualiza as peças, ou as use, tenha uma experiência mais direta e pessoal com o trabalho sem ser influenciado por um título pré-definido, permitindo, assim, uma maior abertura para a sua interpretação.

"As interpretações podem ser múltiplas devido à sobrecarga de informação, alguma mais direta, outra subentendida, como se de segredos se tratassem, porque grande parte das mensagens presentes nas peças são autobiográficas e estão ligadas a memórias e sentimentos", explica a marca no site da ModaLisboa

As cores predominantes são preto, verde-tropa, castanho e cobre.

Valentim Quaresma trabalhou com Ana Salazar, pioneira da moda portuguesa, criando joalharia e acessórios para as suas coleções entre 1990 e 2010.