O trabalho do pintor italiano Caravaggio serviu de inspiração para a primavera/verão 2025 de Valentim Quaresma. Partindo do tema ‘Natureza Morta’, o estilista português apostou em peças que, de certa forma, nos conectassem com a terra e a natureza. O preto, que já é uma presença habitual nas suas criações, dominou a coleção feita a partir de desperdício têxtil onde não faltaram os acessórios esmaltados.