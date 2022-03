Num editorial que respira verão, a Decenio apresenta as novidades para a estação quente, onde as criações minimalistas se misturam com o poder do clássico, criando peças delicadas e intemporais.

Para além de vestuário, esta coleção contempla linhas de calçado e acessórios - o simples ganha força e a sofisticação torna-se a palavra que melhor a define.

A Decenio criou peças que são facilmente combinadas entre si, dando assim a possibilidade de diferentes coordenados.

Os tons pastel são um dos grandes destaques da estação e, associando-se aos cortes icónicos da Decenio, representam uma viagem até aos dias longos de verão.

A coleção masculina é composta por camisas ecléticas, t-shirts mais descontraídas e diferentes opções que vão dar aos looks um toque contemporâneo e citadino.

Na linha feminina, a proposta segue o mesmo propósito, com tecidos leves, composições de cor e padrões que misturam a inspiração da primavera com a intensidade das cores do verão.

A nova coleção está disponível nas lojas Decenio e em decenio.com.