A coleção Match propõe uma reflexão entre a exuberância e a simplicidade, explorando o equilíbrio delicado que acompanha o percurso humano de autoconhecimento. Inspirada no conceito de encontro – consigo mesmo, com a necessidade de harmonia e com a autenticidade que nasce da dualidade –, a nova proposta de Carlos Gil desafia convenções e redefine os limites entre o máximo e o mínimo.

Com padrões exuberantes e maximalistas, caracterizados por linhas dinâmicas, movimento intenso e detalhes meticulosos, a coleção expressa a grandiosidade da identidade individual. Carlos Gil convida-nos a olhar para o exagero não como um oposto ao minimalismo, mas como um ponto de partida. O essencial não se define pela ausência, mas pela intenção – cortes precisos, texturas refinadas e uma paleta cromática que ressoa com a força interior de quem veste cada peça.

Match é, assim, uma celebração da harmonia entre contrastes, onde a excentricidade dos padrões se funde com a serenidade do design minimalista. Entre movimento e silêncio, caos e ordem, nasce uma coleção que reafirma a Moda como um reflexo da individualidade humana, uma expressão autêntica da complexidade e da beleza do ser.