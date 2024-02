O panorama da moda e da beleza está a sofrer uma verdadeira revolução com a crescente ascensão do estilo Coquette. Nas últimas semanas, as pesquisas por este termo aumentaram exponencialmente em todas as plataformas, atraindo a atenção de pessoas de todas as idades. Definida por um estilo romântico e uma paleta de cores rosa e pastel, esta tendência evoca uma sensação de delicadeza intemporal e um charme irresistível.

A pensar em quem se apaixonou por esta tendência, a Lush mostra cinco dos seus produtos de beleza que lhe permitem usufruir de um banho coquette.