Clássico e elegante

Ideal para quem procura um casamento tradicional e intemporal. Este estilo é caracterizado por locais elegantes como palácios ou salões de festa e uma decoração em tons neutros, com detalhes luxuosos como lustres, candelabros e flores brancas ou pastéis. A sofisticação é o mote para um casamento clássico com cerimónias e receções dignas de contos de fadas.

Casamento estilo clássico e elegante Casamento estilo clássico e elegante. Espaço: Cozinha Velha Eventos créditos: Cozinha Velha Eventos

Rústico-Chic

Perfeito para casais que adoram a natureza e ambientes mais descontraídos, o estilo rústico-chic combina o charme campestre com um toque de requinte. Realizado em quintas, vinhas ou celeiros este estilo valoriza elementos naturais como madeira, flores silvestres e tons terrosos. A iluminação suave e decorativa, muitas vezes com lanternas ou luzes de filamento, completa o cenário.

Casamento estilo rústico-chic Casamento estilo rústico-chic. Espaço: Herdade da Emberiza Cottage Weddings créditos: Espaço: Herdade da Emberiza Cottage Weddings

Boho

Inspirado no espírito livre e na natureza, o estilo boho é para noivos descontraídos e criativos. Combina texturas, cores e elementos naturais, como tapeçarias, arranjos florais extravagantes e mobiliário vintage. Geralmente realizado ao ar livre, em jardins ou montanhas, o casamento boho tem uma atmosfera romântica e mágica com uma beleza única e não convencional.

Casamento estilo Boho Casamento estilo Boho. Espaço: Herdade da Emberiza Cottage Weddings créditos: Espaço: Herdade da Emberiza Cottage Weddings

Industrial e moderno

Em lofts, fábricas antigas ou espaços com arquitetura arrojada, o estilo industrial é perfeito para quem gosta de modernidade com um toque urbano. A decoração combina materiais como cimento, metal e vidro, com plantas verdes e luzes suspensas. Este estilo é ideal para noivos modernos que procuram um ambiente inovador e estiloso.

Casamento estilo industrial e moderno Casamento estilo industrial e moderno. Espaço: Our Quinta créditos: Espaço: Our Quinta

Destination Wedding

Para casais aventureiros, o Destination Wedding ou casamento de destino oferece uma experiência memorável. Realizado em locais paradisíacos ou cidades históricas, este estilo proporciona uma celebração íntima e uma viagem inesquecível para os noivos e convidados. É perfeito para quem deseja uma cerimónia única, seja numa praia portuguesa, num castelo europeu ou até num destino exótico.

Casamento estilo destination wedding Casamento estilo destination wedding. Espaço: Quinta do Roseiral créditos: Espaço: Quinta do Roseiral

A escolha do estilo de casamento é uma extensão da personalidade do casal e define o tom para o dia mais especial das suas vidas. Seja qual for a escolha, o mais importante é que o cenário escolhido reflita a essência e o amor dos noivos, criando uma atmosfera mágica para celebrar este momento inesquecível.