Portugal tem-se afirmado nos últimos anos como um dos destinos mais procurados para casamentos de sonho. Com uma combinação única de paisagens deslumbrantes, clima agradável, gastronomia de excelência e hospitalidade acolhedora, o país tem atraído casais de todo o mundo para celebrar o seu grande dia em terras lusas.

Desde o charme histórico das cidades até às praias paradisíacas do sul, há uma infinidade de opções que tornam Portugal o cenário ideal para um destination wedding inesquecível.

Portugal, um destino de sonho para casamentos de todo o mundo créditos: I do Wedding Photo

Porque escolhem Portugal para casar?

Variedade de cenários deslumbrantes

Portugal oferece uma diversidade de cenários e espaços de casamento que se adequam a diferentes estilos. Podem optar por casar-se em palácios históricos, quintas vinícolas, praias de areia dourada ou até em castelos medievais. Locais como Sintra, conhecida pelos seus palácios encantadores, ou o Douro, com as suas vinhas e vistas de cortar a respiração, oferecem uma mistura perfeita de romance e história. Para casais que sonham com um casamento junto ao mar, o Algarve, com as suas praias cristalinas e falésias dramáticas, é o destino ideal.

Variedade de cenários deslumbrantes Wedding Planner, Decoração e Mobiliário: Fashion Moments Eventos | Espaço: Forte da Cruz Fotografia: |It’s all about…

Clima agradável durante todo o ano

Portugal goza de um clima mediterrânico, o que significa que é possível ter um casamento ao ar livre durante grande parte do ano. Os meses de primavera e verão são os mais populares com dias longos e ensolarados. No entanto, o clima ameno de outono e inverno em muitas regiões do país também permite casamentos em meses menos concorridos, proporcionando uma atmosfera mágica com menos multidões e preços mais acessíveis.

Quinta de Santo António, Country House & Villas Quinta de Santo António, créditos: Quinta de Santo António, Country House & Villas

Gastronomia e vinhos de excelência

Um dos maiores trunfos de Portugal para destination weddings é a sua gastronomia rica e diversificada. Desde o famoso bacalhau, mariscos frescos até pratos regionais como o cozido à portuguesa ou o cabrito assado, a culinária portuguesa oferece uma experiência gastronómica única. Além disso, Portugal é conhecido pelos seus vinhos de qualidade, com regiões vinícolas de renome como o Douro, Alentejo e Dão a produzir alguns dos melhores vinhos do mundo. Um banquete nupcial no nosso país é uma celebração dos sentidos, onde a comida e o vinho são tão memoráveis quanto a própria cerimónia.

Gastronomia e vinhos de excelência Monte do Ramalho créditos: Monte do Ramalho

Profissionais de casamento de alto nível

Portugal conta profissionais altamente qualificados e experientes, prontos para ajudar a tornar qualquer casamento num evento de sonho. Desde wedding planners especializados em casamentos internacionais até fotógrafos de renome e decoradores talentosos, os casais podem esperar uma equipa de excelência para garantir que cada detalhe seja perfeito.

Wedding Planner, Decoração e Mobiliário: Wedding Planner, Decoração e Mobiliário | Espaço: Camélia Gardens créditos: © 2023 Mémorelle, all rights reserved.

Portugal é, sem dúvida, um destino que combina charme, elegância e diversidade, tornando-se uma escolha irresistível para casais de todo o mundo que procuram um destination wedding de sonho. Quer esteja a imaginar uma cerimónia íntima num palácio romântico ou uma grande celebração à beira-mar, Portugal tem tudo para oferecer uma experiência memorável e única.