Sob o tema “CLOUD: The Past Is Kept, The Future Is Ours” a coleção Buzina traz para a próxima estação um ponto de reflexão de uma linha de continuidade que a marca tem procurado seguir. Cloud é influenciada pelo “barroco metropolitano” do Baixo-Minho, onde Vera Fernandes nasceu e trabalha ainda hoje.

Os volumes, o recorte das silhuetas e os detalhes profusos remetem às “formas gordas” da decoração das igrejas setecentistas do Noroeste português. As estruturas dos vestidos alcochoados, com costuras geométricas decorativas revisitam a tradição e a herança da região.

Nas cores destacam-se o roxo, o verde e o branco e nos materiais, o nylon, o tafetá, alcochoados.

