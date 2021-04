O designer encerrou o segundo dia da edição da ModaLisboa Comunidade com a sua 34ª coleção denominada de “Script”. Nesta é possível assistir à composição de narrativas visuais, que cruzam as diferentes camadas deste personagem, que é o seu imaginário.

As cores, silhuetas e materiais partem dessa individualidade, mas apresentam-se já em experimentação da interação destes protagonistas. As propostas resultam de contrastes acentuados com detalhes tridimensionais, oversized e trompe-l'oeil, jogos de luz e sombra, de feminino e masculino, em múltiplas texturas que coabitam de forma inesperada.

A paleta é caracterizada pelo marfim, champagne, canela, conhaque, tabaco, fumo, preto, prata e ouro. Já nos materiais destacam-se o algodão, o linho, a lã e a seda que surgem em diferentes estruturas, flanelas vichy, crepe, cetim duchese, jacquard, rendas corduroy e malhas pailletes. Nos acessórios ressaltam os bordados retro, as sandálias e botas altas em peles naturais e espelhadas que reforçam a silhueta esguia.

Dê uma vista de olhos na galeria de fotos e também assista ao vídeo do desfile.